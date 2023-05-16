После победы украинским властям, даже при желании, нет смысла сохранять объект. Это плавающий мост, у которого нет твердой опоры. Оккупанты очень стараются это скрыть.

Военный эксперт Олег Жданов раскрыл несколько причин, говорящих в пользу абсолютной ликвидации Крымского моста после окончания войны с РФ.

По его словам, даже если у Украины будет желание сохранить этот мост и сделать из него пограничный пункт, хотя, с учетом "кровавых" преступлений РФ - это вряд ли случится, технологически содержать этот мост стоит огромных денег: "Это только Россия могла позволить себе построить такой мост и вывалить на это примерно 24 миллиарда", - указал он.

"Думаю, что мост должен быть демонтирован, особенно центральные пролеты и центральные опоры, потому что они очень сильно влияют на течение и на фарватер в Керченском проливе", - считает Жданов.

Однако даже не это является основным аргументом в пользу уничтожения моста. По словам Жданова, он построен в сейсмически активной зоне, там происходят постоянные подземные толчки и землетрясения, хоть и с маленькой магнитудой.

"Второе, самое главное, об этом вам скажет любой архитектор, который занимается мостостроением. Этот мост не имеет твердой опоры под собой. Они придумали технологию "висячих" опор, которые не опираются на твердый грунт. Мост фактически плавучий, если так говорить. Поэтому, сколько он простоит, каково будет смещение опор в результате тектонических процессов, происходящих в грунте, не скажет никто. И подписаться под такую авантюру нельзя", - говорит военный эксперт.

По его словам, Россия осознает "плавучесть" своей постройки. Поэтому жесткие обыски при пересечении Крымского моста связаны не только с войной: каждый автомобиль оккупанты взвешивают, понимая, что постоянные нагрузки для него губительны: "Нет, это не история "обычного моста", здесь нужно четко регулировать дистанции и нагрузку на мост, иначе могут быть катастрофические последствия", - указал Жданов.

Россияне готовятся к удару по Крымскому мосту

Напомним, что ранее мост через Керченский пролив уже однажды атаковали. Речь идет о взрыве, который произошел 8 октября 2022 года и привел к разрушению 1,3 км железнодорожного полотна объекта. Тогда россияне кое-как "залатали" дыры, но с недавних пор заявили, что готовятся к новым ударам по Крымскому мосту.

В частности, 13 мая проект "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что ФСБ РФ готовится к "провокациям" на фоне падения сразу 4 летательных аппаратов РФ в Брянской области. Тогда из-за ошибки российской системы ПВО упали 2 вертолета Ми-8 и самолеты Су-34 и Су-35. Это произошло после серии ударов по Украине.

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