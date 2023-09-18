Он уточнил, какая интенсивность боев ожидается в этот период вдоль границ Украины.

Украинский военный эксперт Роман Свитан заявил, что Украине придется воевать с оккупантами еще минимум 10 лет. Однако речь идет не только о боевых действиях с РФ, как с единым государством.

Удар придется держать перед странами-осколками, на которые будет распадаться РФ по мере своих военных поражений, уточнил Свитан в своем новом прогнозе.

"Мы лет 10 еще будем воевать с Россией, пока она полностью не развалиться", - заявил он.

По словам Свитана, это будет вялотекущий процесс боевых действий, а не перманентная активная фаза войны. Речь идет об интенсивности на уровне 8 лет войны на Донбассе, уточнил военный эксперт для сравнения.

"По всей границе Украины и с теми странами, на которые будет разваливаться Российская Федерация. То есть госграница у нас будет в "горячем" состоянии. Этим будет заниматься армия, гражданское общество на эти вопросы отвлекаться не будет", - указал он.

Свитан уточнил, что дополнительно Украина должна будет создать демилитаризованную зону примерной протяжностью 150-200 километров на восток, чтобы не подпустить врага ближе к своей границе.

По сути, театр войны с РФ превратится на боевые будни для украинской армии с периодическим обострением в виде крупных боев, считает военный эксперт.

Глава ГУР намекнул, что воевать с РФ осталось недолго

Ранее глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов обнадежил украинцев прогнозом о завершении войны в Украине. В рамках Ялтинской европейской стратегии (YES) разведчик заявил, что оккупанты не потянут "долгие сроки". Поэтому война скоро закончится. Отдельно Буданов указал, что каждый по своему трактует, что такое "скоро" и "долго". Поэтому его прогноз может не совпадать с ожиданиями некоторых украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: