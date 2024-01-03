ВСУ необходимо обеспечить высокотехнологическим вооружением и боеприпасами, отметил экс-глава Службы внешней разведки Украины.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины - генерал армии Николай Маломуж полагает, что если десятки миллиардов долларов и евро помощи нашей стране от государств запада не будут потрачены на укрепление украинской армии, то появится серьезная угроза ядерной Третьей мировой войны.

Последствия такой войны могут быть непредсказуємыми для человечества, рассказал экс-глава СВР изданию "Телеграф". "К февралю или в феврале мы можем получить положительные решения по многомиллиардным пакетам помощи от США (61 млрд долларов) и от Евросоюза (50 млрд евро). Важно, чтобы значительная часть этих средств была потрачена на высокотехнологическое вооружение для ВСУ, на боеприпасы", - заявил офицер.

По мнению генерала, если это не будет сделано, то "угроза будет уже не только для Украины, но и для всей Европы, о чем все громче говорят в последнее время". "Более того - риски в целом для блока НАТО с втягиванием его в войну, которая точно будет Третьей мировой. Вероятнее всего - ядерной", - добавил эксперт.

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Стоит отметить, что российские власти уже не раз угрожали применить ядерное оружие.

Важные новости - война может расшириться

В конце декабря генерал-лейтенант Игорь Романенко предупредил, что войска РФ могут совершить нападение на страны, которые входят в НАТО.

В начале января бывший полковник Бундесвера, представитель оппозиционного Христианско-демократического союза в парламенте Германии Родерих Кизеветтер говорил, что у государств-членов Альянса есть примерно пять-восемь лет, чтобы подготовиться к войне против россиян.

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