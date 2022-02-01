Люк Гардинг усомнился, что Россия пойдет на полномасштабное вторжение.

Россия вряд пойдет на открытое вторжение в Украину, однако может устроить вооруженную провокацию на Донбассе.

Об этом заявил британский журналист, зарубежный корреспондент The Guardian Люк Гардинг, ранее четыре года проживший в Москве, пишет "Апостроф".

Говоря о вероятности полномасштабного наступления РФ на Украину, журналист усомнился в таком развитии событий.

"По моему мнению, в Киеве ничего не будет, но на Донбассе может быть эскалация. Возможно, будет попытка захватить Мариуполь. Харьков, Одесса, Киев - сложно. Но Мариуполь прифронтовой город, 15 минут езды и все", - говорит он.

"Мне кажется, он может что-то сделать под флагом "ДНР", мол, это не российские войска, а гражданская война. Для Путина это самый привлекательный вариант. И можно будет увидеть такой сценарий, эскалацию войны на Донбассе. И, возможно, не аннексия, но Путин может признать "ДНР" и "ЛНВ" как легальные государства", - добавил Гардинг.

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Он также выразил убеждение, что российская Госдума признает "независимость" оккупированных районов Донбасса. Говоря о санкциях, которые могут ввести против РФ в случае полномасштабного нападения на Украину, журналист усомнился, что они помогут.

"Понимаете, есть Лондонград, не Лондон, а просто Лондонград. Есть очень много российских олигархов, которые купили там имущество, их дети учатся в Оксфорде или элитных британских школах. И Борис Джонсон, даже его вечеринки, очень много российских олигархов посещают его личные вечеринки. И поэтому, как по мне, не очень серьезно то, что он говорит сейчас относительно санкций и ответа силой на российскую агрессию", - говорит он.

Как сообщал УНИАН, 28 января генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает увеличивать количество войск у границ Украины. При этом он уточнил, что НАТО не будет отправлять свои войска в Украину в случае нового российского вторжения.

После этого министр обороны Алексей Резников заявил, что РФ стянула к границам Украины около 130 тысяч военных - с учетом морского и авиационного потенциала.

Страны Запада предупредили РФ, что в случае масштабного вторжения ее войск в Украину, введут против России серьезные санкции.

В свою очередь в РФ уверяют, что не намерены усиливать агрессию против Украины.