По словам военного эксперта, наименее защищено сейчас морское направление.

В случае нападения России на Украину самым слабым направлением обороны будет морское - там сейчас практически нет военных.

Об этом заявил военный эксперт Андрей Рыженко в эфире телеканала "Украина 24".

"Морское направление очень слабое в Украине, потому что на море у нас сил фактически нет. Единственное, на что есть надежда, - морская пехота, войска береговой охраны, которые были значительно наращены в последние годы. У нас сформирована бригада морской пехоты, артиллерия. Эти подразделения способны защитить побережье Украины в случае амфибийного нападения", - сказал эксперт. И напомнил, что РФ готовит также воздушно-десантные подразделения.

По словам Рыженко, количество военной техники России неподалеку от украинской границы сейчас значительное. Одних только батальонных тактических групп вокруг Украины насчитали от 36 до 60, добавил он.

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"Они достаточно близки к границам Украины. Это значит, что даже если они расставлены на дистанции до 200 км, если сила находится в пунктах постоянной дислокации в полевых лагерях - это сутки для того, чтобы достичь границ", - поясняет эксперт.

Он также рассказал, что в России возобновили деятельность первой ударной армии, которая была расформирована после распада СССР.

"Ко всему прочему, в Воронеже всего неделю назад заработал штаб 20-й армии вооруженных сил России. Эта армия держит свои войска прямо у украинских границ", - добавил аналитик.

При этом он констатировал, что наступление на Украину будет зависеть исключительно от политической ситуации в самой РФ.

Ситуация на границе РФ и Украины: что известно

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Автор: Юрий Годован