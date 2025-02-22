Акцентируется, что боевая работа по стратегическим объектам будет продолжаться.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили удар 20 февраля по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае России, обслуживающей нефтепровод Тихорецк - Новороссийск-2.

Как сообщили в Генштабе, успешную атаку осуществили подразделения Службы безопасности во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Эти элементы нефтеперекачивающей инфраструктуры задействованы в обеспечении оккупационной армии РФ. Для противодействия нашим средствам поражения враг применял наземные средства ПВО и вертолеты Ка-52. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

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В Генштабе акцентировали, что боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины, будет продолжаться.

Удар по станции "Нововеличковская" в России - что сообщалось

Напомним, как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, 20 февраля дроны СБУ обесточили и остановили работу нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае РФ.

Отмечалось, что удар дронов пришелся на электроподстанцию 110/35/10 кВ, которая питает станцию Подстанция загорелась, из-за чего произошло полное обесточивание и аварийная остановка процесса перекачки нефти.

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