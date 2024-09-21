В ночь с 20 на 21 сентября БпЛА разнесли еще один российский склад в Тверской области.

Склад с боеприпасами, который уничтожили дроны в ночь на 21 сентября в Тверской области России, располагался южнее того, который был обезврежен двумя днями ранее. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, часть стратегических складов расположена на поверхности, часть в бункерах под землей. Ранее был поражен 107 склад в Тверской области. При этом спутниковые снимки подтверждают, что там уже ничего не осталось. Южнее был расположен 23 склад, где хранилось примерно 750 000 снарядов.

"Происходит работа по складам россиян нашими дальними средствами поражения. Это или реактивные БПЛА, или ракеты, такие как "Гром", чтобы поднять склады, расположенные под землей. Это может сделать только тандемный боеприпас. Продолжается работа наших спецслужб - ГУР, СБУ, ССО и т.д. по уничтожению стратегических складов врага", - рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что в таких складах хранится неприкосновенный запас РФ. Его в основном опускают под землю. Эти же склады россияне начали использовать в качестве транзитных.

"На транзитном складе загрузка, разгрузка, перезагрузка происходит на земле. Их взорвать очень легко, и вторичная детонация может взорвать и подземные склады. После того, как россияне начали использовать подземные стратегические склады как транзитные, мы их поймали. Наша разведка определяет перевозки большого количества грузов, поэтому происходит уничтожение", - сказал Свитан.

Атаки российских складов с боеприпасами - последние новости

В ночь на 21 сентября Силы обороны Украины поразили еще два арсенала РФ. Как сообщили в Генштабе, на территории одного из арсеналов находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из КНДР.

Ранее Силы обороны Украины атаковали крупнейший склад боеприпасов РФ в Торопце Тверской области. По оценкам специалистов, там могло находиться более 30 тысяч тонн снарядов.

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