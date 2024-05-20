Также во время ракетной атаки, вероятно, был уничтожен МРК "Циркон".

Новые спутниковые снимки подтверждают, что на территории оккупированного Крыма произошло повреждение здания возле Куриной пристани в Севастополе. Это здание использует Черноморский флот РФ, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Ранее сообщалось, что после ночного ракетного удара 19 мая было значительно повреждено это здание. Также недалеко от места прилета стоял российский малый ракетный корабль "Циклон", однако после взрывов его в этом месте не было зафиксировано.

Уже 20 мая стало известно, что есть вероятность того, что Черноморский флот РФ потерял свой последний носитель крылатых ракет в Крыму, а именно МРК "Циркон". Об этом заявил руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Был поражен весь личный состав. Остальную информацию по состоянию на сейчас мы верифицируем. Но есть вероятность, что Черноморский флот потерял в Крыму последний носитель крылатых ракет. Однако эта информация еще не подтверждена. Давайте дождемся официального подтверждения", - подчеркнул он.

Атаки на Крым - последние новости

Ранее российские оккупанты заявили о массированной атаке морских дронов на Крым. В РФ заверили, что уничтожили из штатного вооружения морской авиации Военно-морского флота 11 безэкипажных катеров.

В свою очередь военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил, что истребители F-16, которые уже скоро получит Украина, смогут работать по временно оккупированному Крыму.

"Первая задача любых самолетов, которые заходят, истребителей - это завоевание превосходства в воздухе. Она начинается с уничтожения ПВО противника - систем радиолокации и зенитно-ракетных комплексов. Это можно делать еще до захода самих самолетов - то, что мы сейчас и наблюдаем. Удары по ПВО противника - это именно подготовка к заходу истребителей, которые дальше продолжат зачищать пространство с помощью противолокационных ракет и будут работать против авиации противника", - обхяснил эксперт.

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