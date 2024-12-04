Россияне это воспринимают как видеоигру, говорит Рыженко.

Россияне регулярно завозят на ротацию операторов FPV-дронов на левый берег Херсонской области. Об этом в эфире "Radio NV" сообщил OSINT-журналист из Херсона Константин Рыженко.

"Они там постоянно отрабатывают учения. Именно поэтому они летят дронами на правый берег, ищут какую-то военную цель. Они ее не находят, FPV-дрон одноразовый, его никто не будет возвращать на левый берег. У него остается 10-15%, и он его направляет куда угодно", - сказал Рыженко.

Журналист добавил, что россияне, сидя в 20 километрах от места удара, воспринимают все как видеоигру, а не боевое действие:

Видео дня

"Никто с них за этот дрон не спросит. Никто не будет сокрушаться, что они поразили гражданское население. Они прилетели, военных не увидели, что здесь рядом есть - о, человек на велосипеде едет, маршрутка, машина. Прикольно поразить движущуюся цель и все".

Удары дронами по гражданским в Херсоне

Ранее журналисты The Telegraph сообщили, что россияне устраивают "человеческое сафари" по украинским гражданским в Херсоне. В частности, они отмечают, что РФ значительно нарастила там удары дронами именно по гражданским.

Так, 1 декабря оккупанты сбросили взрывчатку на маршрутку в городе. В результате атаки погибли по меньшей мере трое гражданских, многие люди получили ранения.

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