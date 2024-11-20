Украина согласовывает с США все цели ракет ATACMS на территории РФ, - эксперт

В частности, Украина не имеет собственных спутников, чтобы самостоятельно наводить ракеты на военные объекты в глубине российской территории.

Все военные объекты, которые будут поражены тактическими баллистическими ракетами ATACMS на территории Российской Федерации, согласовываются с США.

Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко сообщил в эфире Радио NV.

Эксперт отметил, что американской стороне известны цели, по которым Украина может применять баллистические ракеты ATACMS.

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В частности, в представленном Плане победы от президента Украины Владимира Зеленского есть секретные приложения.

"Было соответствующее поручение Верховного Главнокомандующего. И начальник Генерального штаба, министр обороны и не только посещали Западные столицы, в частности Вашингтон для того, чтобы очень тщательно и подробно обсудить с нашими партнерами цели, которые Украина планирует поразить", - сказал Мусиенко.

В этой связи, происходило четкое согласование этих целей, потому что Украина не имеет спутников, которые давали бы возможность наводить и использовать ракеты ATACMS самостоятельно. Поэтому, Украине нужно согласие от американских партнеров для нанесения ударов. Так, вероятно, что США были по крайней мере проинформированы в общих чертах, что Украина будет наносить удары по военным складам и арсеналам, или военным аэродромам.

При этом, Мусиенко точно не знает, какое количество ракет ATACMS получила Украина.

"Какое бы это количество не было, я убежден, что очень выверено и максимально точно будут проведены все атаки для того, чтобы эффективность, какое бы количество ракет не было, была бы довольно таки на высоком уровне применена", - сказал Мусиенко.

ATACMS в войне против России

По данным издания Forbes, вероятно, за все время Украина получила всего около 50 дальнобойных американских ракет ATACMS, поэтому "сезон" их использования может длиться недолго".

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина имеет в своем арсенале американские дальнобойные баллистические ракеты ATACMS и будет их применять для ослабления военного потенциала России. Также Украина имеет ракеты собственного производства, и в частности, длинные "Нептуны".

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