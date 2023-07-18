За жизнь 26-летней Ирины Шевченко несколько месяцев боролись врачи.

В больнице скончалась одна из девятнадцати пострадавших в результате российского удара по Умани 28 апреля. Как отметил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, 26-летняя женщина стала 24-й жертвой ракетной атаки

"24 жизни забрала российская ракета, выпущенная по многоэтажке Умани 28 апреля. В больнице умерла 26-летняя Ирина Шевченко", – написал он.

Глава ОВА уточнил, что все это время Ирина находилась в больнице.

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"Медики боролись за ее жизнь после осколочного ранения. Пять операций... Но увы. Соболезнования родным", – добавил он.

Удар по Умани 28 апреля - это надо знать

Утром 28 апреля российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Было выпущено 23 ракеты и два беспилотника.

Две ракеты не удалось сбить силам противовоздушной обороны. Одна из них попала в многоэтажку в Умани, в результате чего погибли 23 жителя (среди них – шестеро детей). Одной боеголовкой россияне убили в ту ночь сразу три поколения семьи.

Во время атаки 19 человек пострадали (из них девять были госпитализированы). В области объявляли трехдневный траур по погибшим.

Во время атаки было полностью разрушено 14 квартир, еще 14 – в аварийном состоянии.

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