Среди людей пострадавших нет, но поврежден ряд объектов, возникло возгорание травяного настила в двух районах области.

Киевщина подверглась разрушениям в результате сегодняшней ракетной атаки российских террористов. Об этом в Telegram сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов, обнародовав фото с мест падения обломков.

"Из-за падения обломков ракет повреждены 2 торговых объекта, гаражный кооператив, складские помещения. Также повреждены окна и балконы в 3 квартирах многоэтажек, взрывной волной разбило стекло также в отделе полиции", - прокомментировал он.

Также в результате атаки повреждены 11 автомобилей, больше всего пострадали грузовик и трактор на территории одного из торговых предприятий.

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"К счастью, пострадавших нет", - отметил Небитов.

Кроме того, по его информации, еще в одном из районов Киевщины из-за падения частей ракеты выбило окна в детском санатории.

"Мы также фиксируем возгорание травяного настила в результате атаки оккупанта в двух районах области. На месте работает полиция и экстренные службы", - добавил он.

РФ атаковала Украину 6 сентября - что известно

Как сообщал УНИАН, ночью 6 сентября 2023 г. Россия нанесла удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами.

Всего было зафиксировано 33 вражеские воздушные цели. По маршруту следования ракет и дронов работала противовоздушная оборона. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 23 воздушные цели: 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 баллистическую ракету "Искандер-М"; 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

В Одесской области зафиксированы разрушения, есть жертва.

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