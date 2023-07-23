Россия продолжит терроризировать юг Украины ракетными атаками, поскольку еще не достигла поставленных целей - пересмотра зерновой сделки в свою пользу, доминирования в Черном море и ослабления санкций. Об этом рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, комментируя сегодняшнюю ночную ракетную атаку по Одессе.
В частности, она отметила, что Россия применила около двух десятков ракет пяти видов различного базирования-наземного, морского и воздушного.
Также Гуменюк отметила, что в Черном море остается один ракетоноситель, это подводная лодка, снаряженная четырьмя "Калибрами", все их она использовала во время ночной атаки. Поэтому вполне вероятно произойдет ротация, но пока такой активности не наблюдается.
В то же время Гуменюк предупредила, что россияне уже прибегали к тактике когда атаковали Украину просто из бухты, не выводя ракетоноситель на боевое дежурство в открытое море. Поэтому уровень угрозы для южных регионов остается чрезвычайно высоким.
Она отметила, что враг будет продолжать терроризировать и Одесскую и Николаевскую и Херсонскую области.
"Южные регионы продолжают быть под прицелом врага, поскольку они еще не завоевали то, за что начинали борьбу... Они хотели пересмотра зерновой сделки в их пользу чтобы прерогатива была за ними, доминирования в Черном море за ними и попутно ослабления санкций", - отметила Гуменюк.
Ночная ракетная атака по Одессе - что известно
Ночью оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Одессе, попали в исторический центр города.
Одесская ОГА сообщала о 19 пострадавших, среди них четверо детей, и одном погибшем. В то же время Нацполиция сообщает о 22 пострадавших.
В результате попадания ракеты значительные разрушения получилл символ Одессы - Спасо-Преображенский собор, который находится под защитой ЮНЕСКО, а также еще одна архитектурная достопримечательность - дом учителя.