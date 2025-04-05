По словам Зеленского, что замалчивание преступлений РФ - это только подстрекает Москву продолжать игнорировать дипломатию.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский удар по Кривому Рогу, в результате которого погибли дети. Украинский лидер подчеркнул в своем официальном канале, что замалчивать такое нельзя.

Он выразил благодарность тем, кто помогает в спасении тех, кто пострадал. Президент отметил, что 18 человек погибли, младшему из которых было три года.

"Вчера вечером и сегодня многие в мире заявили о своей позиции после этого удара - всем, кто видит, позиции четкого неприятия российского террора. Всем, кто это видит и не закрывает глаза, а говорит четко и ясно правду, не только мы в Украине, но и весь мир должен быть благодарен", - сказал он.

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По словам Зеленского, замалчивать то, что это именно Россия убивает детей баллистикой, - это неправильно и опасно. Он подчеркнул, что это только подстрекает Москву продолжать игнорировать дипломатию.

"Слабость еще никогда не заканчивала войны. Поэтому я благодарен каждой стране, чьи представители высказались: лидеры, министры иностранных дел, посольства. Российская баллистика по улице обычного города, по жилой застройке, а еще после этого удара - дополнительный удар дронами. И еще человек погиб, и еще были ранены. Россия должна отвечать за все содеянное, и надо на них там давить - действительно давить, не терять время в пустых разговорах, - чтобы эту войну закончить", - подчеркнул Зеленский.

Российский удар по Кривому Рогу

Как писал УНИАН, Россия нанесла удар по Кривому Рогу, в результате которого погибли 18 человек, в том числе дети. РФ ударила по городу сначала баллистикой, а ночью атаковала ударными дронами.

Президент Украины Владимр Зеленский назвал имена всех детей, которых российская ракета убила в Кривом Роге. Ими оказались трехлетний Тимофей, семилетний Радислав, семилетняя Арина, девятилетний Девятилетний Герман, пятнадцатилетний Даниил. пятнадцатилетний Никита, пятнадцатилетняя Алина, шестнадцатилетий Константин и семнадцатилетний Никита.

В Минобороны РФ заявили, что удар был "высокоточной" атакой на место проведения "военного совещания".

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