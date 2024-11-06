Неизвестные беспилотники были замечены в районе Дагестана, где размещается главный пункт базирования Каспийской флотилии.

Беспилотники вновь атаковали Дагестан. Сообщается, что целью предварительно был главный пункт базирования Каспийской флотилии Военно-морской флот России, где, согласно открытым данным, базируются отдельные части береговых войск, в том числе и морская пехота.

Эти части не только наносили ракетные удары по Украине, но, в частности, 177-й полк морской пехоты участвовал в войне на территории временно оккупированных Запорожской и Херсонской областях.

Однако пожара в районе пункта базирования не зафиксировано, согласно данным мониторинга пожаров NASA. В сети распространяются фотографии и видео пролета БПЛА и последующего его сбития. Местные паблики также сообщали о приостановке работы аэропорта Махачкалы и задержки рейсов в Пермь и Москву.

Атака беспилотников в России

Совсем недавно уже были взрывы в том районе. В частности, пострадал "университета спецназа" в Чечне, что на границе с Дагестаном.

Ранее УНИАН сообщал, что Свитан озвучил версию о силах сопротивления в РФ. В частности, по его словам, это была атака одного из регионов вблизи.

"С одной стороны Ингушетия, с другой - Дагестан. Достать туда беспилотниками не составляет проблемы. Это могли быть местные силы сопротивления, которые сейчас начинают появляться на северном Кавказе", - пояснил эксперт.

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