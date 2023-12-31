У переводчицы поломаны ребро и три позвонка.

Во время российского удара по гостинице "Харьков Палас" пострадали журналисты немецкой телевизионной компании ZDF. Об этом говорится в заявлении редакции.

В момент удара в здании находилось пятеро членов команды: трое на пятом этаже, один в холле и один - на 11-м этаже. Один из них поделился своими воспоминаниями о той ночи:

"Раздается невероятно громкий взрыв, здание трясется - я нахожусь на пятом этаже гостиницы "Харьков Палас". Когда я открываю дверь своего номера, то вижу не большой открытый вестибюль, как обычно, а темноту и черный дым. Я не знаю, живы ли мои коллеги и что осталось от здания. Что я точно знаю, так это то, что в здание что-то врезалось, и я должен как-то выбраться и найти свою команду. Я сбегаю по лестнице через разбитое стекло и обломки в подземный паркинг, который служит бункером для отеля. Там я встречаю своего немецкого коллегу-продюсера и нашего украинского редактора, который сейчас присматривает за нашей переводчицей. Она пострадала в холле отеля, у нее сломано ребро и три позвонка, как выяснилось позже".

В тот момент в отеле были заняты 15 номеров, по крайней мере десять из них - журналистам, пишут они, ссылаясь на слова менеджера.

"В Украине, как и подавляющее большинство иностранцев, мы привыкли спать в отелях, где есть надежный бункер. Но оказалось: в Украине нет безопасного места", - добавили они.

Удар по отелю в Харькове: что известно

Напомним, что 30 декабря российские захватчики обстреляли Харьков, повредив жилые дома, больницу, детский сад, гостиницу и другие помещения.

По данным ОВА, по городу выпустили не менее шести ракет, на месте нашли обломки "Искандер". Пострадали 28 гражданских людей, из них 12 - находятся в больнице.

Сами оккупанты заявили, что во время удара якобы уничтожили представителей Вооруженных сил Украины и разведки, а также поразили здание СБУ и пункт дислокации "Правого сектора".

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