В Сети появилось новое видео момента мощного "прилета" по центру Чернигова. Его сняла камера видеонаблюдения на здании рядом с местом попадания.
Как сообщает Телеграм-канал "Реальная война", камера зафиксировала жестокий удар российских оккупантов с другого ракурса. На кадрах видно, что рядом прогуливались люди.
В момент удара взрывной волной выбило стекла в окружающих зданиях, повреждены машины. Обломки стекла летели прямо на людей, которые были на улице.
Удар по Чернигову 19 августа - подробности
Утром 19 августа российские войска ударили ракетой по центру Чернигова. Сообщалось, что число пострадавших перевалило за 100 человек, погибли семь человек, в том числе 6-летняя девочка.
Известно, что наибольшее число жертв было на месте, где останавливается местный автобус для высадки пассажиров. Внутри атакованного здания было около 200 человек, но они вовремя спустились в укрытие.