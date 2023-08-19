Его сняла камера видеонаблюдения в здании рядом с местом попадания.

В Сети появилось новое видео момента мощного "прилета" по центру Чернигова. Его сняла камера видеонаблюдения на здании рядом с местом попадания.

Как сообщает Телеграм-канал "Реальная война", камера зафиксировала жестокий удар российских оккупантов с другого ракурса. На кадрах видно, что рядом прогуливались люди.

В момент удара взрывной волной выбило стекла в окружающих зданиях, повреждены машины. Обломки стекла летели прямо на людей, которые были на улице.

Удар по Чернигову 19 августа - подробности

Утром 19 августа российские войска ударили ракетой по центру Чернигова. Сообщалось, что число пострадавших перевалило за 100 человек, погибли семь человек, в том числе 6-летняя девочка.

Известно, что наибольшее число жертв было на месте, где останавливается местный автобус для высадки пассажиров. Внутри атакованного здания было около 200 человек, но они вовремя спустились в укрытие.

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