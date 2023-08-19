Ужасная трагедия в Чернигове 19 августа в очередной раз вынуждает говорить о безопасности во время воздушных тревог.
"Мы воюем с лицемерным и бесчеловечным врагом. Мы бьём по их военным объектам, они наносят удары по гражданским объектам. Российская армия - это уродливое олицетворение худшей формы террора. Не забывайте об этом и берегите себя", - призвал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
По его словам, удар по драмтеатру в Чернигове был произведен примерно в 11:30, а воздушная тревога в области сработала в 11:20.
"То есть, возникает вопрос, что делали люди, пострадавшие от взрыва на улице, эти 10 минут? Достаточно ли было 10 минут, для того чтобы добраться до убежища?... Ракета ОТРК "Искандер" имеет скорость полета в среднем 2 тысяч м/с. То есть, до Чернигова от границы с Россией она долетает менее чем за минуту. В свою очередь, для запуска ракеты ОТРК "Искандер" должен выехать на позицию и развернуться в боевое положение. Развертывание занимает от 4 до 16 минут Таким образом, наши силы зафиксировали либо выход ОТРК "Искандер" на боевую позицию, либо процесс его развертывания, и включили воздушную тревогу заранее, до пуска ракет", - написал эксперт.
Несмотря на то, что Чернигов - фактически прифронтовой город, далеко не все среагировали на сигнал воздушной тревоги, акцентировал Коваленко.
Удар по Чернигову 19 августа - подробности
Напомним, утром 19 августа российские войска ударили ракетой по центру Чернигова. Сообщалось, что число пострадавших перевалило за 100 человек, погибли семеро людей, в том числе 6-летня девочка.
Известно, что наибольшее число жертв было на месте, где останавливается местный автобус для высадки пассажиров.