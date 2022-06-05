Он вместе с другими капелланами и волонтерами эвакуировал более 1200 мариупольцев.

Пастор Геннадий Мохненко пережил настоящий ад оккупации в Мариуполе Донецкой области. Он сумел вывезти из города воспитанников своего реабилитационного центра, но спасти родную дочь не смог - россияне ее убили.

Как он рассказал в сюжете ТСН, его центр для подростков россияне назвали "нацистской базой".

"То, что произошло с моим родным городом – это геноцид, без сомнений. Они превратили мой город в кладбище", – говорит пастор.

Реабиталиционный центр Мохненко сейчас уничтожен, в его доме российская комендатура, оккупанты спят в кроватях его детей.

"У меня было 35 приемных детей, но я не смог вернуться и вывезти одну мою дочь, они убили ее", – рассказывает Геннадий.

Сейчас священнослужитель отправляется в двухнедельную командировку по Европе и США, чтобы рассказать миру об ужасах произошедшего в Мариуполе.

Что происходит в Мариуполе

Российские оккупанты полностью уничтожили почти 1 300 многоэтажек в Мариуполе, поэтому реальное количество погибших жителей города может быть в разы больше озвученных 22 тысяч.

Российские оккупанты отправляют в "фильтрационные лагеря" жителей Мариуполя, которые хотят покинуть разрушенный город, после чего их депортируют в депрессивные регионы России. Таких лагерей немало на оккупированных врагом территориях Украины.

3 июня Андрющенко заявил, что российские захватчики приняли решение об усилении "режима фильтрации" в Мариуполе.

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