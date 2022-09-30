Украина ожидает получить от союзников оружие, которое позволит закрыть небо от воздушных атак.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram, сославшись на колонку для The Wall Street Journal, написанную вместе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

"Одним из примеров того, как союзники могут усилить безопасность Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе, является предоставление современных и эффективных систем противовоздушной обороны и противоракетных систем. В ответ на недавние победы Украины на поле боя Россия прибегла к поражению ракетами большой дальности гражданской инфраструктуры и объектов, которые могут привести к техногенным катастрофам, таких как плотины и АЭС. Это является военным преступлением. Чтобы защитить гражданское население и обеспечить возможную реконструкцию, союзники Украины должны поставлять это оружие, которое позволит закрыть небо от воздушных атак", - отмечают авторы статьи.

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По их убеждению, учитывая опасность для окружающей среды, которую могут вызвать такие атаки, международный интерес заключается в том, чтобы Украина могла эффективно защищать свое небо.

"Гарантии безопасности должны поступать от основной группы союзников Украины. Тех, кто обладает значительным военным потенциалом, и тех, кто готов взять как политические, так и юридические обязательства. Речь идет о США, Великобритании, Канаде, Польше, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также странах Северной Европы, Балтии и Центральной Европы", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что НАТО - главная цель Украины.

Путь Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Зеленский подчеркнул, что такой порядок возможен, и именно это происходило в этом году с Финляндией и Швецией, которые начали присоединение к Альянсу без плана действий по членству.

Президент подчеркнул, что необходим консенсус в этом вопросе всех членов Альянса и на это нужно определенное время.

Поэтому, сказал Зеленский, пока это будет происходить, мы предлагаем реализовать наши предложения относительно гарантий безопасности для Украины и всей Европы согласно киевскому договору безопасности.

Украина призывает союзников с первых дней войны закрыть небо.

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