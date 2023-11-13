Также РФ будет сложно защитить свою энергетическую инфраструктуру и из-за работы на ее территории украинских разведчиков и партизан.

У России недостаточно систем противовоздушной обороны, чтобы защитить объекты критической инфраструктуры от возможных атак. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил военный обозреватель Владислав Селезнев.

"Дело в том, что территория даже европейской части РФ весьма и весьма велика, а значит, систем противовоздушной обороны, которые необходимы для того, чтобы закрыть все стратегические объекты того самого энергетического комплекса Российской Федерации, нужно много", - сказал он.

В частности, эксперт уточнил, что сейчас немалую часть комплексов ПВО россияне используют именно на фронте. Поэтому, по его мнению, РФ так же критически не хватает систем ПВО, как и украинским Силам обороны, чтобы надежно закрыть все объекты критической инфраструктуры.

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Селезнев также добавил, что не уверен в том, что готовность Украины к ведению симметричных действий точно остановит российскую оккупационную армию от попыток реализовать тактику ракетного террора.

"Но то, что россияне должны четко понимать, что за их преступные злодеяния будет соответствующая реакция и отплата, я думаю, это справедливо", - сказал он.

По словами военного обозревателя, России также крайне сложно будет защитить свою энергетическую инфраструктуру, в том числе, и из-за работы на ее территории украинских разведчиков и партизан.

"Это значит, что вызову, с которым столкнется этой зимой РФ в случае активизации кейса масштабных ракетных атак, будет крайне сложно противостоять", - считает Селезнев.

Он также напомнил, что большая часть российской ПВО сосредоточена в районах Москвы и Подмосковья, а также временно оккупированного Крыма, в частности Севастополя. Но это, добавил эксперт, не мешает систематически появляться там "бавовне".

"ВСУ нашли ключик, чтобы взломать российскую… многоуровневую систему противовоздушной противоракетной обороны над Крымом и Севастополем. Поэтому очевидно, что нет такого оружия, которое бы абсолютно полностью, со стопроцентной гарантией обеспечивало прикрытие важных объектов…", - уверен он.

Атаки на российскую инфраструктуру

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина может атаковать российскую нефтегазовую инфраструктуру в ответ на удары по украинской энергосистеме в зимний период.

Министр считает преувеличенным страх того, что нападение на способность России добывать или транспортировать нефть и газ приведет к скачку цен. Он подчеркнул, что другие производители могут компенсировать предложение.

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