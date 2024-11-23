Он отметил, что новым является то, что Украина теперь наносит ответные удары ракетами, в том числе крылатыми.

Ракетные удары россиян по Украине не являются новостью в этой войне. Однако новым является то, что ВСУ теперь наносят ответные удары, в том числе крылатыми ракетами.

Об этом заявил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке. "Новым является то, что Украина теперь наносит ответный удар ракетами, в том числе крылатыми. Это ATACMS из США, а также Storm Shadow или SCALP-EG из Великобритании и Франции", - детализировал аналитик.

Репке напомнил, что 21 ноября РФ ударила по городу Днепр ракетой средней дальности (от 1000 до 5500 км) массой 36-50 тонн. По мнению аналитика, удар относится к заявлению Путина о том, что новую ракету будут производить серийно.

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"Ясно одно: у РФ есть сотни других ракет малой и средней дальности, которыми она может бить по всей Украине. Кроме того, полным ходом идет производство новых боеголовок", - констатировал Репке.

Он отметил, что Украина, в свою очередь, получила лишь несколько десятков единиц западного дальнобойного оружия, которые превосходят дальнобойность ракет HIMARS (около 85 км). "Однако западные ракеты, в том числе крылатые, стоящие на вооружении Украины, гораздо более точны и при правильном использовании могут нанести больший ущерб военным объектам на территории РФ", - высказал мнение аналитик.

Удар по Днепру МБР

По мнению военно-аналитического портала Defense Express, удар по Днепру стал первым в истории боевым применением межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) и "объективно стал репетицией и демонстрацией ядерного удара с использованием имитаторов боевых блоков с индивидуальным наведением"

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