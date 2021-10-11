Упакованные в зеленые мешки тела умерших хранятся в коридорах.

В оккупированном Донецке, где совсем недавно прямо в разгар пандемии прошел субботник без масок, от коронавируса умирает настолько много людей, что в больнице не хватает места для трупов. Тела пациентов упаковывают в зеленые мешки и кладут прямо на пол в коридорах.

Жуткое видео из донецкой больницы уже "слили" в сеть, его показали в Telegram-канале "Фашик донецкий".

Судя по кадрам, донецкие COVID-отделения уже не справляются с ситуацией. На видео можно заметить, что люди в белых защитных костюмах переносят трупы, которых там очень много. Тела умерших в буквальном смысле некуда класть - пациентов, которые скончались от коронавируса, "хранят" в коридорах прямо на полу.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит шокирующие кадры! Не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой и беременным!

Читайте также"Пытки и голод": омбудсмен описала ужасы в колониях на оккупированном ДонбассеВ комментариях пользователи отмечают, что настолько плачевная ситуация с количеством умерших от коронавируса - последствие действий "власти", которая оккупировала Донецк. Так, жителей города "сгоняют" на субботники, где люди совершенно не придерживаются карантинных норм.

Многие также отметили, что им едва ли хочется злорадствовать из-за ситуации с коронавирусом на территории оккупированного Донбасса. Пользователи отмечают "бездушное" отношение медиков к трупам и признаются, что им жаль видеть, как обращаются с умершими.

Ранее УНИАН уже сообщал, что боевики в оккупированном Луганске объявили "блэкаут", жителей лишат света и связи.

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Автор: Полина Кузенко