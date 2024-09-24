В ночь на вторник, 24 сентября, по Украине курсируют российские ударные дроны типа "Shahed", которые запустили захватчики.

Сейчас тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Киевской и Винницкой областях.

В 01:13 Командование Воздушных сил ВСУ сообщило об угрозе применения баллистического вооружения с территории Белгородской области. Впоследствии военные проинформировали, где сейчас находятся российские беспилотники.

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дроны из Киевской области летят на Житомирщину, курс западный:

БПЛА с Черниговщины - на Киевщину западным курсом;

БПЛА с Потавщины на Киевщину западным курсом;

БПЛА из Черкасской области на Киевщину северо-западным курсом;

несколько групп дронов фиксируют в центральной части Полтавщины (между Миргородом и Полтавой), они направляются на юг и юго-запад;

группы беспилотников на Сумщине в направлении Полтавщины;

БПЛА из Одесской области на Виннитчину северо-западным курсом;

БПЛА в центральной части Одесской области курсом на Виннитчину;

новые группы "шахедов" из Херсонской области направляются в направлении Николаевщины, курс северо-западный.

Киевская областная военная администрация предупредила, что в регионе работает противовоздушная оборона. "Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО, не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

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