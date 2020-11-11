Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявляет, что предложила создать на контрольных пунктах въезда-выезда "зеленые коридоры" для малоподвижных граждан.
Как сообщает украинская делегация в ТКГ у Facebook, сегодня состоялось очередное заседание ТКГ на уровне глав делегаций в режиме видеоконференции.
"Представители ОБСЕ поддержали предложение украинской делегации создать на КПВВ "зеленые коридоры" для малоподвижных граждан, которые смогут беспрепятственно передвигаться вне общей очереди и беспрепятственно получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги", - говорится в сообщении.
В частности, стороны начали обрабатывать техническую сторону предложения.
Также в делегации заявили, что украинская сторона выполняла и будет выполнять решения, принятые в "нормандском формате", и Минские договоренности.
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"Любые попытки обвинить нас в нарушении этих договоренностей не будут иметь успеха. Выполняем и призываем делать то же российскую сторону", - добавили в делегации.
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