Кроме того главарь ОРЛО обїявил мобилизацию боевиков.

Главарь так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник тоже объявил эвакуацию населения ОРЛО. Местных жителей намерены вывозить на территорию России.

Соответствующее сообщение главного луганского террориста распространили ресурсы боевиков.

"Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска", - заявил Пасечник.

По его словам, Россия готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей отдельных районов Луганской области. Кроме того, он призвал "всех, кто способен держать в руках оружие, встать на защиту своей земли".

Напомним, ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин объявил массовую эвакуацию населения на территорию Ростовской области (Российская Федерация).

Тем временем в МИД Украины опровергают информацию о якобы наступлении на оккупированные районы.

Тем временем власти Ростова немного удивлены планом террористов "ЛДНР". Говорят, ни о какой эвакуации жителей ОРДЛО не знают, сами все узнали из новостей

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