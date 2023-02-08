В версии А5 Leopard 1 - довольно неплохой танк, заявил эксперт.

Снятые с производства почти 40 лет назад танки Leopard 1 могут составить конкуренцию российским танкам Т-64 и Т-72, но только если речь идет о версии А5.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что неизвестно, дадут ли Украине именно танки указанной версии А5:

"В танке Leopard 1 версии А5 уже стоит система управления огнем, и боеприпасы к нему есть. Но сколько дадут А5, мы на сегодняшний день не знаем. Если все будут А5, то, в принципе, это будет хорошее подспорье, - отметил он. - В версии А5 Leopard 1 - довольно неплохой танк, вполне может составить конкуренцию Т-64 и Т-72".

Он напомнил, что Украине готовы передать уже 187 Leopard 1:

"Некоторые танки требуют ремонта вплоть до капитального. Они находятся на хранении очень давно. Но, как говорится , - на безрыбье и рак - рыба".

"И кстати боеприпасы нашли. Многие эксперты сокрушались, что может быть проблема с ними, потому что танк старый. Но напомнили, что на нем стоит такая же пушка, как на танке М-60. И боеприпасов к нему особенно в США осталось очень много", - добавил эксперт.

Leopard 1 и Leopard 2 - что известно о передаче танков Украине

Ранее сообщалось, что Бундестаг "дал зеленый свет" на реэкспорт 187 боевых танков Leopard 1 для нужд ВСУ.

Также министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским анонсировал прибытие первых танков Leopard 2 в Украину уже в конце марта.