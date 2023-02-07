Ранее сообщалось, что Германия одобрила планы немецкого производителя оружия Rheinmetall продать Киеву старые танки Leopard 1.

Устаревшие танки Leopard 1 могут стать проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что Leopard 1 могут сравниться разве что со старыми российскими танками Т-55, Т-62, а против более современных танков Т-72, Т-80 и Т-90 они неэффективны:

"У него довольно слабая броня, 155-мм нарезная пушка… Конечно, производителю выгодно продать эти танки… Но я бы подумал, прежде чем их заказывать".

По словам Жданова, Leopard 1 с 1984 года снят с производства, и самая главная проблема - боеприпасы к нему давно не выпускаются.

Эксперт допустил, что данные танки могут быть полезны разве что в качестве боевых бронированных машин и машин поддержки пехоты.

Танки Leopard 1 - Германия готова продать Украине старые танки

Напомним, ранее сообщалось, что Германия одобрила планы немецкого производителя оружия Rheinmetall продать Киеву старые танки Leopard 1 на общую сумму более 100 миллионов евро.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко резко выступил против того, чтобы Украине передавали танки Leopard 1: "Если бы я был комроты или полка, то в жизни не усадил бы своих вояк в эти танки, зная, что им дуэлиться с Т-72Б3, Т-80БВМ или Т-90М "Прорыв".