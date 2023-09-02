Британские танки могут выдержать несколько попаданий, рассказал военнослужащий.

Британский танк Challenger - снайперская винтовка среди танков, рассказал механик-водитель одного из танкового подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Его преимущество в том, что он дальнобойный, очень точный. Это машина, которая может выезжать на большое расстояние, создавалась для уничтожения техники. Для живой силы есть живая сила и артиллерия", - отметил военнослужащий.

При этом он сравнил советские танки с Challenger:

"Я ездил на Т-64, Т-72 и на Т-80. На Т-80 воевал. До одной попытки… только попадет по тебе - все, у тебя шансов много нет, сразу боекомплект срабатывает, и ты летишь в воздух… А в этом танке боекомплект расположен так, что он может выдержать несколько попаданий… Все для людей".

По словам бойца, Украине б укомплектовать еще пару рот такими танками, и россияне бы боялись выезжать на своих.

Танки Challenger в Украине - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания подарила Украине эскадрон из 14 своих танков Challenger 2.

Также отмечалось, что в Великобритании подготовили украинских воинов к эксплуатации и работе с Challenger 2.

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