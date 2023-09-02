Британский танк Challenger - снайперская винтовка среди танков, рассказал механик-водитель одного из танкового подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Его преимущество в том, что он дальнобойный, очень точный. Это машина, которая может выезжать на большое расстояние, создавалась для уничтожения техники. Для живой силы есть живая сила и артиллерия", - отметил военнослужащий.
При этом он сравнил советские танки с Challenger:
"Я ездил на Т-64, Т-72 и на Т-80. На Т-80 воевал. До одной попытки… только попадет по тебе - все, у тебя шансов много нет, сразу боекомплект срабатывает, и ты летишь в воздух… А в этом танке боекомплект расположен так, что он может выдержать несколько попаданий… Все для людей".
По словам бойца, Украине б укомплектовать еще пару рот такими танками, и россияне бы боялись выезжать на своих.
Танки Challenger в Украине - что сообщалось
Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания подарила Украине эскадрон из 14 своих танков Challenger 2.
Также отмечалось, что в Великобритании подготовили украинских воинов к эксплуатации и работе с Challenger 2.