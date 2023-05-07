Сырский наградил бойцов, героически проявивших себя в боях

Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский 6 мая побывал в районах ведения боевых действий, где встретился с командирами боевых частей.

Сообщается, что они обсудили меры для лучшей обороны Бахмута и задачи максимального поражения боевикам "Вагнера". На месте были приняты необходимые оперативные решения. 

Сырский пояснил, что не все вопросы можно обсудить удаленно. Поэтому общение вживую с командирами позволило детально разобраться в ситуации и спланировать будущие действия.

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Командующий Восточной группировкой войск характеризует ситуацию на восточном фронте как напряженную, но контролируемую. По его словам, россияне в последние дни увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск.

"Это свидетельствует о том, что враг не собирается менять свои планы и делает все возможное, чтобы взять Бахмут под контроль и продолжить наступательные действия", - говорит он.

Но, подчеркнул Сырский, благодаря активным действиям наших бойцов противнику не удается достичь намеченных целей. 

Также вчера по случаю Дня пехоты генерал-полковник Сырский отметил государственными и ведомственными наградами, а также вручил ценные подарки около 170 бойцам восточного фронта, героически проявившим себя в боях.

"Безусловно, это важный и всегда волнующий момент, ведь эти награды добыты в буквальном смысле кровью и потом. Для меня всегда честь отмечать наших воинов и жать каждому лично руку, потому что я очень хорошо знаю высокую цену этих наград", - сказал он.

Фото Сырский 07 мая 2023
Фото Сырский 07 мая 2023
Фото Сырский 07 мая 2023
Фото Сырский 07 мая 2023

Командующий Восточной группировкой войск говорит, что для него это - возможность пообщаться с бойцами в неформальной обстановке, услышать от них об их проблемах и ответить на вопросы.

Ситуация в Бахмуте сегодня

Самые ожесточенные бои на востоке Украины с лета 2022 года идут в городе Бахмут Донецкой области. Украинские защитники мужественно защищают город-крепость, несмотря на постоянные штурмы российских оккупантов.

5 мая главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о том, что его наемники 10-го числа покинут Бахмут из-за колоссальных потерь и снарядного голода. В ВСУ не верят таким заявлениям оккупанта.

А уже 7 мая Пригожин сказал, что "вагнеровцам" пообещали предоставить все необходимые боеприпасы, чтобы те оставались в Бахмуте.

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