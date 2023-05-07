Он подчеркнул, что благодаря активным действиям наших бойцов противнику не удается достичь намеченных целей в городе-крепости.

Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский 6 мая побывал в районах ведения боевых действий, где встретился с командирами боевых частей.

Сообщается, что они обсудили меры для лучшей обороны Бахмута и задачи максимального поражения боевикам "Вагнера". На месте были приняты необходимые оперативные решения.

Сырский пояснил, что не все вопросы можно обсудить удаленно. Поэтому общение вживую с командирами позволило детально разобраться в ситуации и спланировать будущие действия.

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Командующий Восточной группировкой войск характеризует ситуацию на восточном фронте как напряженную, но контролируемую. По его словам, россияне в последние дни увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск.

"Это свидетельствует о том, что враг не собирается менять свои планы и делает все возможное, чтобы взять Бахмут под контроль и продолжить наступательные действия", - говорит он.

Но, подчеркнул Сырский, благодаря активным действиям наших бойцов противнику не удается достичь намеченных целей.

Также вчера по случаю Дня пехоты генерал-полковник Сырский отметил государственными и ведомственными наградами, а также вручил ценные подарки около 170 бойцам восточного фронта, героически проявившим себя в боях.

"Безусловно, это важный и всегда волнующий момент, ведь эти награды добыты в буквальном смысле кровью и потом. Для меня всегда честь отмечать наших воинов и жать каждому лично руку, потому что я очень хорошо знаю высокую цену этих наград", - сказал он.

Командующий Восточной группировкой войск говорит, что для него это - возможность пообщаться с бойцами в неформальной обстановке, услышать от них об их проблемах и ответить на вопросы.

Ситуация в Бахмуте сегодня

Самые ожесточенные бои на востоке Украины с лета 2022 года идут в городе Бахмут Донецкой области. Украинские защитники мужественно защищают город-крепость, несмотря на постоянные штурмы российских оккупантов.

5 мая главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о том, что его наемники 10-го числа покинут Бахмут из-за колоссальных потерь и снарядного голода. В ВСУ не верят таким заявлениям оккупанта.

А уже 7 мая Пригожин сказал, что "вагнеровцам" пообещали предоставить все необходимые боеприпасы, чтобы те оставались в Бахмуте.

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