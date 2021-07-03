Всего за прошлые сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 19 раз нарушили режим тишины.

Оккупанты дважды обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го калибра.

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.

Всего за прошлые сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 19 раз нарушили режим тишины.

Оккупанты обстреливали позиции украинских войск вблизи Золотого-4, Гнутово, Авдеевки, Песков, Старогнатовки, Светлодарска, Красногоровки, Каменки.

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Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10».

С начала суток вооруженные формирования РФ трижды обстреляли из минометов 120-го калибра украинские позиции возле Невельского.

Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вражеские обстрелы защитники Украины открывали огонь.

Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими, отметили в штабе.

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Автор: Виктория Токарева