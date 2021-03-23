На обстрелы оккупантов украинские подразделения открывали ответный огонь.

За минувшие сутки, 22 марта, российские боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил от вражеских обстрелов нет.

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Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.

Так, вблизи населенного пункта Пески оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 и 82 калибров. Неподалеку Богдановки враг обстреливал позиции украинских бойцов из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного боевики били по украинским позициям из гранатометов различных систем. В пригороде Тарамчука – вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы оккупантов украинские подразделения открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра 23 марта было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Возле Водяного вооруженные формирования РФ открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

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Автор: Дмитрий Захаров