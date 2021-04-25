В пригороде Песков враг обстреливал украинские позиции из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки, 24 апреля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди украинских бойцов нет.

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Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС. Отмечается, что недалеко от населенного пункта Водяное боевики открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В пригороде Песков враг обстреливал украинские позиции из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенных пунктов Новгородское, Лебединское и Троицкое оккупанты вели огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов утра, 25 апреля зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Возле Песков враг применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

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Автор: Дмитрий Захаров