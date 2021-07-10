Во время смены позиций вражеский снайпер выстрелил в украинского военного.

Во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Золотое 9 июля погиб старший солдат Владимир Яськив.

Имя погибшего сообщила пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В сообщении указывается, что военный был на дежурстве и вел наблюдение за противником, когда оккупанты начали массированные обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, противотанковых управляемых ракет и минометов 82-го калибра.

"Врагу был дан адекватный ответ из разрешенных средств вооружения для подавления огневых точек противника. Но во время смены позиции вражеский снайпер смертельно ранил Владимира. Характер ранения оказался несовместимым с жизнью", - отметили в бригаде.

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Известно, что военный проходил службу в ОМБ уже полтора года. "Побратимы и командование подразделения вспоминают его как порядочного, смелого, трудолюбивого и квалифицированного военнослужащего, который всегда проявлял разумную инициативу и был надежной поддержкой для своих командиров", - отметили в пресс-службе.

Владимир Яськив родился 29 июля 1977 года и был родом из поселка Большие Борки на Тернопольщине. Вскоре должен был отмечать свое 44-летие.

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Автор: Ирина Погорелая