Он занимал эту должность с 2014 года.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардии Украины по работе с личным составом Ярослава Сподара.

Об этом говорится в указе президента Украины №616/2022.

Указ подписан 26 августа 2022 года. О причинах такого решения неизвестно.

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"Уволить Сподара Ярослава Богдановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в документе.

Как известно, Ярослав Сподар родился в Житомирской области. В 1992 году он закончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи, а в 2000 году - Военный гуманитарный институт Национальной академии обороны Украины.

Руководил управлением воспитательной работы Главного управления внутренних войск Министерства внутренних дел Украины и отделом комплектования и прохождения службы офицерским составом Академии внутренних войск МВД.

Должность заместителя командующего Национальной гвардии Украины он занял в мае 2014 года. В октябре 2017 года ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

Сподара отмечали Орденом Богдана Хмельницкого III степени и медалью "За безупречную службу" III степени.

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