Начальника Управления СБУ во Львовской области назначен начальником ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Президент Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в Киевской, Львовской и Тернопольской областях.

Соответствующие указы главы государства размещены на его сайте.

Так, указом №575/2022 Зеленский уволил Артема Бондаренко с должности начальника Управления СБУ во Львовской области.

Указом №576/2022 он уволил Сергея Заяца с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Кроме того, указом №577/2022 глава государства уволил Юрия Борейчука с должности начальника Управления СБУ в Тернопольской области.

В то же время президентским указом №578/2022 Бондаренко назначен начальником Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Как сообщал УНИАН, 25 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и назначил Виктора Хоренко.

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