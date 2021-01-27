Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе, отметили в Офисе президента Украины.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в среду принял участие во встрече политических советников лидеров государств «нормандской четверки», которая состоялась в формате видеоконференции.

Читайте такжеУстроил чат с "ДНР": солдат ВСУ в ТікТок назвал россиян "братским народом" (фото)

Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе.

«Стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, предыдущая встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» состоялась 12 января в Берлине в Ведомстве канцлера Германии.

На переговорах украинская сторона акцентировала внимание на вопросах безопасности и на усилении составляющей безопасности договоренностей.

Стороны коснулись всех вопросов повестки дня - от безопасности до гуманитарных. Отмечается, что дискуссия имела непростой, но конструктивный характер. В результате, все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

Больше новостей на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская