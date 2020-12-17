В районе Авдеевки в результате снайперского огня ранен украинский военнослужащий.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе.
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"Сегодня, 17 декабря, около 17:40 в результате снайперского огня получил ранение военнослужащий одной из наших механизированных бригад в районе Авдеевки. Украинской группой СЦКК был немедленно задействован координационный механизм прекращения огня и направлена специальная нота в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние военнослужащего стабильное, он в сознании и находится в лечебном учреждении.
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