Состояние воина стабильное, он находится в лечебном учреждении.

В районе Авдеевки в результате снайперского огня ранен украинский военнослужащий.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе.

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"Сегодня, 17 декабря, около 17:40 в результате снайперского огня получил ранение военнослужащий одной из наших механизированных бригад в районе Авдеевки. Украинской группой СЦКК был немедленно задействован координационный механизм прекращения огня и направлена специальная нота в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние военнослужащего стабильное, он в сознании и находится в лечебном учреждении.

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Автор: Антонина Доломанжи