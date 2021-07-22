Он надеется, что благодаря им "каким-то образом корабль этого конфликта выберется на мирные воды".

Председательствующий в Комитете министров Совета Европы, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал об ожиданиях от Минских соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве.

Сийярто напомнил, что планом визита предусмотрено, что министры проведут совместную поездку на линию разграничения в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, где ознакомятся с ситуацией по безопасности.

"Мы, венгры, заинтересованы в том, чтобы этот конфликт на Востоке имел мирное решение. Минские договоренности - это то направление, в связи с которым мы надеемся, что каким-то образом корабль этого конфликта выберется на мирные воды. Мы хотим присоединиться к улучшению гуманитарной ситуации", - сказал он.

Читайте такжеСутки в ООС: один боец получил осколочные раненияМинистр иностранных дел Венгрии выразил надежду, что эта территория станет мирной и будет найдено "решение для ликвидации всех конфликтов".

"Своими силами, своими возможностями мы будем причастны к этому. Это является интересом не только Украины и Венгрии, но и венгров, живущих в Закарпатье", - заключил Сийярто.

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Автор: Татьяна Поляковская