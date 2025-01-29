Украинские защитники уничтожили его.

После подрыва труб канала Северский Донец-Донбасс россияне впервые попытались воспользоваться одним из проходов для передвижения своей техники.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец. По его словам, 28 января украинские бойцы уничтожили вблизи одного из проходов эвакуационный транспорт, который назвали "ББМ-сараем":

"Даже тяжело было через средства видеонаблюдения разобрать, что это за транспорт. Или танк со спиленным дулом, или, возможно, другой какой-то. Настолько он обустроен какими-то резинами, весь затянут и перетянут".

Отдельно спикер рассказал об особенностях тяжелых городских боев в Часовом Яру и Торецке. Он пояснил, что сейчас и Силам обороны, и оккупационным войскам РФ трудно отследить, где находится противник. Одной из причин является большое количество многоэтажек, на разных этажах которых одновременно могут находиться солдаты разных армий.

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"Враг активно применяет принцип минирования территории - может уничтожать подвалы или даже целые подъезды танковыми минами. Также применяются такие средства поражения как дроны, сбросы, артиллерия. Невозможно говорить, что в урбанизированной местности легко вести боевые действия, поэтому ситуация в Часовом Яру и Торецке сложная", - подчеркнул подполковник.

Ситуация на фронте

Как писал УНИАН, на днях в ОТГ "Луганск" сообщили о подрыве трубы в нескольких местах канала Северский Донец. Оккупанты сделали это, чтобы создать проходы для своей военной техники.

Также военные обнаружили на юго-восточных окраинах в направлении Часового Яра солдат спецотряда "Ахмат" и военного формирования "Русич".

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