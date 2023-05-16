Череватый прокомментировал ликвидацию полковников РФ под Бахмутом / фото libkos

Ликвидация полковников армии РФ под Бахмутом является маркером катастрофической ситуации российской армии на том направлении. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"До недавнего времени монополистом в Бахмуте был Пригожин со своей преступной группировкой. Пригожин вообще угрожал всю Донетчину захватить. Огромные потери на Бахмутском направлении вынудили Пригожина привлечь регулярные войска России, воздушно-десантные и мотострелковые подразделения оккупантов. Но они не были готовы к боевым действиям", – отметил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Череватый добавил, что младший офицерский состав оккупационных войск уже не справляется с командованием. Из-за этого ситуацией на передовой приходится управлять офицерам высшего звена.

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"Именно то, что несколько офицеров высшего состава были на поле боя и командовали боем на уровне роты свидетельствует о том, что младшие командиры не справлялись. Полковники РФ были вынуждены осуществлять кризисное управление. Конечно, чем и воспользовалась наша разведка и наши артиллеристы, которые уничтожили этих полковников, деморализуя личный состав РФ", – добавил спикер Восточной группировки войск.

Ситуация на Бахмутском направлении: актуальные новости

В течение последних нескольких дней украинские защитники освободили около 20 квадратных километров территорий на Бахмутском направлении. Как отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, оккупанты немного продвигаются в самом Бахмуте. При этом враг полностью уничтожает город-крепость артиллерией.

Сиутацию в Бахмуте оценил военный эксперт Александр Коваленко. По его словам, "вагнеровцы" уничтожают многоэтажки города, и если проблему с авиаударами не решить, украинские военные могут остаться без мест для ведения обороны. 

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