Младший офицерский состав оккупационных войск уже не справляется с командованием, отметили в ВСУ.

Ликвидация полковников армии РФ под Бахмутом является маркером катастрофической ситуации российской армии на том направлении. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"До недавнего времени монополистом в Бахмуте был Пригожин со своей преступной группировкой. Пригожин вообще угрожал всю Донетчину захватить. Огромные потери на Бахмутском направлении вынудили Пригожина привлечь регулярные войска России, воздушно-десантные и мотострелковые подразделения оккупантов. Но они не были готовы к боевым действиям", – отметил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Череватый добавил, что младший офицерский состав оккупационных войск уже не справляется с командованием. Из-за этого ситуацией на передовой приходится управлять офицерам высшего звена.

Видео дня

"Именно то, что несколько офицеров высшего состава были на поле боя и командовали боем на уровне роты свидетельствует о том, что младшие командиры не справлялись. Полковники РФ были вынуждены осуществлять кризисное управление. Конечно, чем и воспользовалась наша разведка и наши артиллеристы, которые уничтожили этих полковников, деморализуя личный состав РФ", – добавил спикер Восточной группировки войск.

Ситуация на Бахмутском направлении: актуальные новости

В течение последних нескольких дней украинские защитники освободили около 20 квадратных километров территорий на Бахмутском направлении. Как отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, оккупанты немного продвигаются в самом Бахмуте. При этом враг полностью уничтожает город-крепость артиллерией.

Сиутацию в Бахмуте оценил военный эксперт Александр Коваленко. По его словам, "вагнеровцы" уничтожают многоэтажки города, и если проблему с авиаударами не решить, украинские военные могут остаться без мест для ведения обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: