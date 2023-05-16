Если не решить проблему постоянных авиаударов, которыми оккупанты уничтожают город, пунктов обороны может не остаться.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко оценил оперативную обстановку в Бахмуте и указал на главную слабость нашей "оборони".

По его словам, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин использует тактику полного уничтожения города и превращает местные многоэтажки в руины. Если не решить проблему с авиаударами РФ, вскоре у ВСУ не останется мест для ведения обороны.

"Как я и писал ранее, если не будет решена проблема с авиаударами, оборона в многоэтажках не сможет держаться вечно и это мы сейчас видим. Военный преступник Пригожин отчитывается о занятии многоэтажных домов, но по сути, он отчитывается о захвате руин, которые невозможно удерживать", - указал Коваленко.

За счет таких остервенелых бомбардировок войска ЧВК "Вагнер" продвигаются по улице Леванского в направлении к руинам школ 12-й и 18-й: "Движение это тормозится ожесточённым сопротивлением СОУ, но огневое воздействие со стороны оккупантов всё же остаётся крайне интенсивным. И опять-таки... планирующие бомбы", - указал Коваленко.

При этом ВСУ показывают успех за пределами городам и постепенно увеличивают зону контроля для СОУ (поражения из самоходных огневых установок). Оккупантов удалось загнать в угол в северо-западном секторе в районе Дубово-Василевки и Берховки.

На юго-западе ВСУ давят на россиян с северной части: от поселка Ивановского врага загоняли ближе к лесам. По предварительным данным, российские РОВ уже выбили оттуда. Также оккупанты чувствуют давление в направлении Клещиивки и без дополнительной поддержки не смогут двинуться к Бахмуту, указывает Коваленко.

"Не исключено, что в ближайшее время под Бахмут будут переброшены дополнительные подразделения РОВ. В противном случае, любое продвижение оккупантов в городе заведомо для них суицидальное", - говорит он.

ВСУ имеют успех под Бахмутом - главное из разведки Британии

Напомним, что сегодня утром Минобороны Британии заявило о тактических успехах украинской армии в Бахмуте. Там также подтвердили, что ВСУ замыкают фланги вокруг Бахмута и ставят войска оккупантов в невыгодное для обороны положение.

В частности, фиксируется продвижение украинских сил к югу и северо-западу от города. В то же время в самом Бахмуте силы "Вагнер" пытаются "зачистить" центр. Вчера заместитель главы Минобороны Анна Маляр также подтвердила продвижение ВСУ, уточнив, что ситуация в Бахмуте очень сложная.

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