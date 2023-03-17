Интенсивность боевых действий до сих пор чрезвычайно велика, стрелковый бой продолжается круглосуточно.

На Бахмутском направлении россияне, вопреки сообщениям о якобы окружении украинского города-"крепости", вынуждены частично переходить к оборонительным действиям.

Как заявил в эфире телемарафона солдат-гранатометчик 5-й отдельной штурмовой бригады Юрий Сиротюк ("Мамай"), который находится под Бахмутом, украинским силам удается уменьшить возможность врага атаковать.

"На каждую атаку врага идет наша контратака. Каждое продвижение врага дается ему очень болезненно с огромными потерями. На прошлой неделе враг пер бешено, атаки, кажется, носили максимальный характер. Враг спешил, угрожал, рассказывал что, Бахмут окружен, бросал немилосердно в бой своих солдат. В частности, на нашем участке фронта, который контролирует наша 5 отдельная штурмовая бригада, бои были максимально интенсивные. Они врага истощили, обескровили. И действительно по состоянию на вчера, на сегодняшнюю ночь интенсивность артиллерийского огня уменьшилась. Враг в основном на нашем участке использует минометный огонь и кассетные боеприпасы. ... На нашем участке понемногу пытаемся его оттеснять. Поэтому враг уже должен переходить к частично оборонительным действиям, использовать заградительный огонь, кассетные боеприпасы", – отметил боец.

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В то же время военный отметил, что уменьшение интенсивности огня наблюдается, если сравнивать именно с прошлой неделей. В целом ситуация остается крайне тяжелой.

"Здесь, где я стою, над головой где-то примерно в поминутно прилетает вражеская мина. Здесь уже нет ни одного живого места, ни одного живого дома. Интенсивность чрезвычайно велика. Стрелковый бой продолжается круглосуточно", - говорит он.

Боец также отмечает, что враг вынужден либо отвести войска, чтобы пополниться, либо привести новые силы. С имеющимся ресурсом техники и живой силы враг, по словам "Мамая", "активных атакующих действий, такое впечатление, что вести не может". В то же время солдат подчеркнул, что о "снарядном голоде" речь не идет.

"Враг хочет дальше использовать тактику огневого вала, то есть уничтожать все живое вокруг. Они говорят о [снарядном] голоде. Мы должны понимать что здесь у них голода точно нет. Враг здесь точно сохраняет превосходства над использованием нашей артиллерии в несколько раз", - уверен"Мамай".

"Мамай" также акцентировал, что враг снова начал очень активно использовать авиацию на этом направлении. Однако его дерзкое поведение приструняет сбитие самолетов украинскими силами.

"Удалось сбить один из самолетов российских, поэтому враг сейчас снова боится залетать сюда вплотную. Они решили привлечь авиацию, как раньше привлекали танки с закрытых позиций - фактически как артиллерию. ... Мы нашли для этого средства противодействия, сейчас мы понимаем, пытаемся обнаружить самолеты самолеты на подходе, пытаемся сбивать. Поэтому они сейчас наверняка снова будут вынуждены оттягивать свои самолеты, действовать с расстояния. Это очень дорогая игрушка – потерять самолет в бою", – говорит солдат.

Ситуация в Бахмуте – что стоит знать

В течение последних нескольких месяцев продолжаются попытки оккупантов захватить город Бахмут в Донецкой области. Благодаря героическим действиям наших защитников взять "крепость" не удается. Враг несет значительные потери (они достигают 30 тысяч оккупантов, больше всего - среди "вагнеровцев") и не оставляет надежды получить контроль над городом.

Сейчас общая позиция украинского военного командования заключается в том, чтобы усиливать это направление, уничтожать оккупанта максимально. Об этом, как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, состоялся разговор во время заседания Ставки.

Институт изучения войны (ISW) констатирует, что российские оккупанты теряют наступательный потенциал в Бахмуте, демонстрируя самые низкие за последние три месяца темпы продвижения. Британская разведка также утверждает, что российские силы истощены настолько, что даже локальные наступательные действия сейчас невозможны.

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