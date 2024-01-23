Захватчики не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, поэтому в течение суток они совершили семь безуспешных штурмов позиций наших войск.

Российские оккупанты в течение суток пытались прорвать оборону украинских войск и восстановить утраченное ими положение. Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, в течение суток произошло 42 боевых столкновения. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

"На Купянском направлении нашими защитниками отражена атака возле Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

На Лиманском направления украинские воины отбили четыре атаки в районах Ямполовки, Торского Донецкой области и еще две атаки неподалеку Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области, где враг пытался прорвать оборону ВСУ.

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Противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Терновников, Серебрянки Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны Украины были отражены две атаки возле Богдановки и Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Он нанес авиационный удар в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, а под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены четыре атаки вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще восемь атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск", - сообщили в Генштабе.

Артиллерийским и минометным обстрелам на этом направлении подверглись около 15 населенных пунктов.

На Марьинском направления силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, девять раз безуспешно пытались улучшить свое тактическое положение. Также противник, в частности нанес авиационные удары в районе Константиновки Донецкой области.

На Шахтерском направления враг наступательных (штурмовых) действий не вел, впрочем нанес авиационный удар в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам здесь подверглись более 10 населенных пунктов.

"На Запорожском направлении нашими защитниками отражены четыре атаки южнее Красного, западнее Вербового и Работино Запорожской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении захватчики, в частности нанесли авиационные удары неподалеку Качкаревки, Мылового и Берислава Херсонской области.

"Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил семь безуспешных штурмов позиций наших войск", - отметили в Генштабе.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Гатище Харьковской области, а артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись более 40 населенных пунктов.

ВСУ продолжают наносить удары по оккупантам

В своей вечерней сводке сегодня, 23 января, Генштаб также сообщил, что авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум зенитно-ракетных комплексам и одному пункту управления противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск нанесли удары по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум средствам противовоздушной обороны, девяти артиллерийским средствам и одной станции радиоэлектронной борьбы врага.

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