Также в Генштабе уточнили детали массированного ракетного удара РФ.

Авиация Сил обороны за сутки 23 января нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетным комплексам и 1 пункту управления противника.

Как говорится в вечернем сводке Генштаба, подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 средствам ПВО, 9 артиллерийским средствам и 1 станции РЭБ противника.

В то же время оккупанты нанесли 81 авиационный удар и совершили 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и около 100 раненых гражданских лиц, среди которых есть дети.

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"В течение суток враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. По уточненной информации, всего зафиксировано 44 средства воздушного нападения противника: 4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400, 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 8 ракет Х-22, 12 баллистических ракет "Искандер-М", 5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-31. в результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено: 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 баллистических ракет "Искандер-М", 2 управляемые авиационные ракеты Х-59", - отметили в Генштабе.

Сегодняшняя атака РФ на Украину - последние новости

В Харькове в результате утренней атаки РФ число жертв возросло до 8 - под завалами нашли тело 8-летней девочки. Ее мать также погибла в результате удара по Харькову.

Как рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, работа украинской противовоздушной обороны во время ракетной атаки РФ 23 января была "максимально эффективной, насколько могла быть".

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