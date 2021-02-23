Бойца оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь.

23 февраля недалеко от населенного пункта Пески в Донецкой области в результате обстрела со стороны российских наемников украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников. В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения", - сказано в сообщении.

Бойца оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь.

"На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавили в сообщении.

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Автор: Олег Давыгора