Враг бил из запрещенных минометов и оружия БМП.

За минувшие сутки, 15 мая, боевики РФ на Донбассе 16 раз нарушили режим тишины. Один украинский боец получил ранение.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, недалеко от населенного пункта Водяное враг трижды открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Вблизи Песков оккупанты три раза совершали обстрелы из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении позиций ОС у населенного пункта Новгородское враг дважды использовал минометы 120-го и 82-го калибров.

Возле населенных пунктов Широкино и Невельское противник открывал огонь из минометов 82-го калибра.

В пригороде Старогнатовки вооруженные формирования РФ дважды открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Вблизи населенного пункта Опытное враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а возле поселка Гладосове – еще и из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Марьинки противник дважды открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Один военный из состава ОС получил ранение, его госпитализировали. Состояние здоровья бойца удовлетворительное.

Украинские подразделения открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов.

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Автор: Дмитрий Захаров