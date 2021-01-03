Среди украинских воинов боевых потерь нет.

С начала текущих суток, 3 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом говорится в вечернем сводке пресс-центра штаба ООС.

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Оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов неподалеку населенных пунктов Лебединское, Красногоровка и Марьинка. Из крупнокалиберных пулеметов они вели огонь вблизи Лебединского, Песков и Марьинки. У Водяного - использовали ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

Неподалеку от Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Светлодарска - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Среди украинских воинов боевых потерь нет", - сообщили в штабе и добавили, что обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители СММ ОБСЕ.

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Автор: Светлана Закелова