Вскоре Украина должна получить две батареи ЗРК NASAMS.

Зенитный ракетный комплекс Patriot разрабатывался для работы в составе целого дивизиона. Именно потому его стоимость такая высокая.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, в чем заключается основное отличие комплексов Patriot от NASAMS и IRIS-T.

"Этот комплекс (Patriot) разрабатывался в комплексе дивизиона, то есть один дивизион прикрывал один объект, в дивизион входило шесть батарей… Считалось, что для того, чтобы поразить этот объект, надо было любой ценой выбить хотя бы одну батарею, и вся система развалится", – отметил он. Видео дня

По словам Жданова, в состав дивизиона Patriot входят девять батарей, в каждой из них по четыре пусковых установок.

"Это 36 пусковых установок… Может достигать стоимости до 9 миллиардов долларов. Поэтому он такой дорогой… Это огромнейший комплекс техники", – заявил эксперт.

Он добавил, что для работы Patriot еще нуждается в спутнике.

Что же касается NASAMS и IRIS-T, то как отметил Жданов – это более современные комплексы, которые создавались для одиночного применения, потому они значительно дешевле.

"В одной батарее NASAMS – шесть пусковых установок, их можно раскидать. На две установки идет радиолокационная станция. Этого достаточно, чтобы они выполняли свои функции в радиусе 40 километров", – рассказал эксперт.

Украина получит от США ЗРК NASAMS: что известно

В конце августа США заключили контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на закупку шести батарей ЗРК NASAMS для усиления системы противовоздушной обороны Украины. Общая стоимость контракта составила $180 миллионов.

16 сентября спикер Минобороны США, генерал Патрик Райдер сообщил, что первые две батареи ЗРК будут доставлены в Украину до 16 ноября.

26 сентября спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина пока физически не получила комплексы NASAMS. Поставки еще не состоялись, однако есть решение об их одобрении.