Силы территориальной обороны Киева располагают вооружением, которое предоставили Украине союзники.
Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника штаба Сил территориальной обороны Андрей Войлоков.
Он отметил, что Силы теробороны на 100% по штату военного времени обеспечены оружием, боеприпасами. Даже, по его словам, осуществлено распределение и получены материально-технические средства и вооружения, предоставленные Украине как материально-техническая помощь. Речь идет о противотанковых гранатометах NLAW, гранатометах "Бункер М-141", которые есть на вооружении стран-членов НАТО.
"Это все тоже у нас есть", - сказал он.
Войлоков добавил, что заранее начата подготовка инструкторов и резервистов, которые будут выполнять задачи с помощью выше упомянутых средств.
Он подчеркнул, что эта информация адресована специально врагу.
"Пусть враг об этом слышит", - сказал Войлоков.
Как сообщал УНИАН, 28 января Кличко заявил, что в Киеве развернули работу по созданию системы территориальной обороны и отрабатывается вопрос организации управления городом в условиях отсутствия мобильной связи, интернета.
Основой военной составляющей территориальной обороны столицы является 112-я бригада теробороны Вооруженных сил Украины.