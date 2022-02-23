Начальник штаба Сил теробороны Андрей Войлоков озвучил эту информацию "специально для врага".

Силы территориальной обороны Киева располагают вооружением, которое предоставили Украине союзники.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника штаба Сил территориальной обороны Андрей Войлоков.

Он отметил, что Силы теробороны на 100% по штату военного времени обеспечены оружием, боеприпасами. Даже, по его словам, осуществлено распределение и получены материально-технические средства и вооружения, предоставленные Украине как материально-техническая помощь. Речь идет о противотанковых гранатометах NLAW, гранатометах "Бункер М-141", которые есть на вооружении стран-членов НАТО.

"Это все тоже у нас есть", - сказал он.

Войлоков добавил, что заранее начата подготовка инструкторов и резервистов, которые будут выполнять задачи с помощью выше упомянутых средств.

Он подчеркнул, что эта информация адресована специально врагу.

"Пусть враг об этом слышит", - сказал Войлоков.

Как сообщал УНИАН, 28 января Кличко заявил, что в Киеве развернули работу по созданию системы территориальной обороны и отрабатывается вопрос организации управления городом в условиях отсутствия мобильной связи, интернета.

Основой военной составляющей территориальной обороны столицы является 112-я бригада теробороны Вооруженных сил Украины.

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